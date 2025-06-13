خبير استراتيجي: أتوقع استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران أسبوعين

أكد العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، أن الرد الايراني على الهجوم الإسرائيلي تم تأجيله نتيجة لاغتيال قادة الجيش الإيراني.

واضاف العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن فكرة الهجوم الليلي صعبة نفسياً، متوقعاً استمرار حالة الحرب بين إسرائيل وإيران لمدة لا تقل عن أسبوعين.

وتابع العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، أن الصواريخ الإيرانية تخطت كل الحواجز ومنظومات الدفاع الجوي في اسرائيل وضربت مناطق متعددة في اسرائيل.