رسالة من عمرو الدردير لـ عبد الله السعيد.. ماذ قال ؟

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لعبدالله السعيد لاعب نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير :"إضرب السرينة

شوفلي شقة جنبك يا عبدالله ..

عبدالله السعيد زملكاوي لمدة موسم ".

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

حقق نادي الزمالك لقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

مسلسل ركلات الترجيح

أهدر مصطفى فتحي لاعب بيراميدز ركلة ترجيحية ولحقه مصطفى شلبي لاعب الزمالك وأبعد الزمالك عن التتويج.

كما أهدر أحمد سامي لاعب بيراميدز ركلة الجزاء وتبعه ناصر منسي

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية بطل كأس مصر بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي.

وفي الختام نجح شيكابالا في تسديد ركلة الحسم بعدما أضاع علي جبر لاعب بيراميدز كرته.

ونزل محمد عواد حارس مرمى الزمالك في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني للمشاركة في ركلات الترجيح.

ونجح ناصر منسي في تسجيل هدف التعادل بعد كرة طولية من أحمد فتوح وترجمها الأسطورة لهدف في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وتسبب الهدف في خروج أحمد الشناوي حارس بيراميدز بداعي الإصابة ونزل بدلا منه شريف إكرامي.

وبعدها خرج محمود مرعي مدافع فريق بيراميدز بداعي الإصابة ونزل علي جبر بدلا منه.

وجاء هدف بيراميدز في شباك الزمالك عن طريق أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29 من عمر المباراة.