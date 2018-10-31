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أخبار العالم

أمين عام الأمم المتحدة يعلن اسم خليفة دي ميستورا في سوريا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:56 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أنه ينوي تعيين الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون، خلفا للمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل.

ونقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية: إن بيدرسون، وهو حاليا سفير النرويج لدى الصين، حصل على موافقة غير رسمية من الأعضاء الـ5 الدائمين بالمجلس وهم "روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا".

وقال "جويتريش": "عند اتخاذ هذا القرار، تشاورت على نطاق واسع، بما في ذلك مع حكومة الجمهورية العربية السورية"، متابعا: "بيدرسون سيدعم الأطراف السورية، من خلال تسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل ويعتد به، ويلبي التطلعات الديمقراطية للشعب السوري".

وسيحل بيدرسون بديلا لـ"ستافان دي ميستورا" الذي سيتنحى عن منصبه لأسباب عائلية، في نهاية نوفمبر الجاري.

وتتركز جهود الأمم المتحدة في الوقت الراهن، على محاولة تشكيل لجنة لإعادة كتابة دستور سوريا.

وقال دي ميستورا، لمجلس الأمن، الجمعة الماضي، إن سوريا تريد من الأمم المتحدة ببساطة تسهيل جهود إعادة صياغة الدستور، وعدم اختيار ثلث اللجنة التي ستقوم بذلك، مما يمثل "تحديا خطيرا".

يذكر أن بيدرسون شغل في عام 2005 منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، قبل أن يتولى تمثيل النرويج كمندوب دائم في الأمم المتحدة، وهو حاليا سفير بلاده لدى الصين.
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