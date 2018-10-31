اليوم.. راحة للمنتخبات المشاركة فى البطولة العربية للكرة الطائرة

تحصل المنتخبات العربية للكرة الطائرة رجال المشاركة فى النسخة رقم 21 من البطولة العربية على راحة اليوم من المنافسات، على أن تعود المباريات للانطلاق غد الخميس وتستمر حتى اسدال الستار عن المنافسات



ومن المقرر أن تقام غدا ثلاث مواجهات، الأولى فى تمام الساعة الثالثة مساء بين منتخبى العراق والبحرين، والثانية تنطلق فى تمام الساعة الخامسة مساء بين الأردن والجزائر، أما المواجهة الثالثة فتجمع بين منتخبى مصر وفلسطين فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويحصل المنتخب العمانى على راحة.



وبعد انتهاء المواجهات الثلاث الماضية، أصبحت المنافسة على اللقب محصورة بين منتخبى مصر والبحرين، وسوف يحدد اللقاء الذى يجمع بينهما يوم السبت المقبل بطل النسخة الحالية، فى حين ابتعد المنتخب الجزائرى عن التواجد ضمن المنتخبات الثلاثة الأولى بعد خسارته فى مباراتين.



جدير بالذكر أن البطولة يشارك فيها 7 دول من أقوي المنتخبات العربية هي العراق وعمان وفلسطين والجزائر والبحرين والأردن بجانب المنتخب الوطني المصري صاحب الأرض.



وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، يلعب كل فريق 6 مباريات ويتوج باللقب الفريق الأكثر حصولا على النقاط.

