صابر الرباعى يروج لحفله فى مهرجان الموسيقى العربية

روج الفنان صابر الرباعى لحفله المقبل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية والذى من المقرر أن يقام الأحد المقبل.



وقال صابر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "انتظروني بحفلي القادم ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته السابعة والعشرين على مسرح دار الأوبرا المصرية يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018.



ومن المتوقع أن يشدو صابر بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهوره منها :"أتحدى العالم وملكت الكون وجرحى ما شفى".

