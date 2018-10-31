ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

صابر الرباعى يروج لحفله فى مهرجان الموسيقى العربية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:26 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
روج الفنان صابر الرباعى لحفله المقبل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية والذى من المقرر أن يقام الأحد المقبل.

وقال صابر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "انتظروني بحفلي القادم ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته السابعة والعشرين على مسرح دار الأوبرا المصرية يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018.

ومن المتوقع أن يشدو صابر بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهوره منها :"أتحدى العالم وملكت الكون وجرحى ما شفى".
loading...

ترشيحاتنا

جميع مباريات اليوم والقنوات الناقلة

اللجنة الأولمبية تثمن دور مجلس النواب ورئيسه على مجهوداتهم تجاه الرياضة

صدمة للأهلي ..عرض صينى لـ كينو نجم بيراميدز مقابل 17 مليون دولار

حلبية يفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل التوأم عن النادي المصري

المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بالمنوفية: اختلفنا في اللعب فضربته بمطواة

قرار مفاجىء من ليستر سيتي بعد تحطم مروحية مالك النادى

أشهر شائعات وفاة الفنانين.. بدأت بـ سمير غانم وانتهت بـ عادل إمام

مدبولي يتسلم الوشاح التقليدي لأهل جنوب السودان نيابة عن السيسي

المرجيحة تتسبب فى مصرع تلميذ بمدرسة خاصة بعد تهشم رأسه فى أوسيم

قرار عاجل من وادى دجلة قبل مواجهة الزمالك بالدورى الممتاز

مصروفات محمود سعد والمدير التنفيذى فى ميزانية اتحاد الكرة السنوية .. مستند

ترامب يهاجم رئيس مجلس النواب الأمريكي بسبب منح الجنسية إلى مواليد الأجانب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

فيديو

بدر عبد العاطي: ألمانيا في مقدمة السياحة الوافدة إلى مصر منذ 2015
عبد العاطي: ألمانيا تدعم رؤية السيسي بشأن الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو
ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها بالغناء لنفسها.. فيديو
أحمد موسى يعرض أغنية تسلم الأيادي بعد عودة الرئيس من ألمانيا.. فيديو
أحمد موسى يبدأ حلقة اليوم بتقرير عن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟