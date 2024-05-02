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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي.. الأردن تعلن الإبقاء على سعر الفائدة

صدى البلد

أعلن البنك المركزي الأردني ، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير. 

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الثالث لهذا العام، التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي أظهرت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة.

ووصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 19.1 مليار دولار حالياً، أي ما يكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات مدة 8.3 شهراً.

كما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي.

وأشار صناع السياسات إلى أنهم بحاجة إلى مزيد من الثقة في أن التضخم أصبح تحت السيطرة قبل خفض أسعار الفائدة.

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