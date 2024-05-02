الإحصاء : 0.7 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري فبراير 2024





أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الخميس المــوافق 2 / 5 / 2024 النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية فبراير 2024 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 2.73 مليــار دولار خـــلال شهر فبراير 2024 مقابل 2.71مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 0.7٪.

• ومن أهم المؤشرات مايلى:

• [الصــــادرات

انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــة 4.7 ٪ حيـث بلغـت 3.36مليـار دولار خـلال شهــر فبراير 2024 مقابــل 3.52 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

(اسمده بنسبة 46.0٪، بترول خام بنسبــة 2.1 % ، الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 83.2٪، بلاط وأدوات صحيه خزفيه بنسبه 18.7٪ ).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجه بنسبة 19.2 % ، ملابس جاهزة بنسبة 17.4 ٪، منتجات بترول بنسبه25.6 % ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 41.5%).

• الــــــواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.4 ٪ حيث بلغت 6.08 مليار دولار خـلال شهــر فبراير 2024 مقابــل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 17.0 %، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبـــة 14.6 %، فول صويا بنسبــه 18.7%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبــة 3.1 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( منتجات البترول بنسبة 21.2%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 45.6 %، قمح بنسبـة 56.8 ٪ ، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 9.0 %).

