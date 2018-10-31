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تعليم

بدء انتخابات اتحادات طلاب جامعة عين شمس .. غدا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو ممدوح
ينطلق غدا مارثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس، تحت رعاية د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، حيث يتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، صباح غد الخميس الموافق ١ من نوفمبر، و يتم إعلان الكشوف المبدئية في ٤ من نوفمبر ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق ٧ من نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق ١١ من نوفمبر.

ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى ١٣ من نوفمبر ويتم انتخاب رئيس الإتحاد و نائبه على مستوى الكليات فى ١٤ نوفمبر على ان يتم إنتخاب رئيس الإتحاد ونائبه و أمناء اللجان على مستوى الجامعة فى ١٥ من نوفمبر القادم.

وأصدر د. عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات إتحادات طلاب الجامعة، وتضم اللجنة: د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة والمشرف العام وعضوية كل من: د. عبد الوهاب جودة الأستاذ بكلية الآداب، ود. تامر عبد المنعم راضى مسئول الإتصال باللجنة، ومحمد الديب أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب وسحر مجاهد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وإبراهيم سعيد المنسق العام للأنشطة الطلابية وطارق أحمد مدير إدارة الأسر والإتحادات الطلابية، والطالبة مريم على بكلية التربية والطالب عبد الرحمن جمال بكلية الحقوق.
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