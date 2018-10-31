د.سعاد شريف تكتب : نظام قرطاي للتخلص من السمنة

(الكيتو دايت بداخل كل بيت)

لأن السمنة أصبحت مرض العصر وهي السبب الأول لمعظم الأمراض مثل السكري وضغط الدم وأمراض القلب والتهاب المفاصل والعقم والسرطان.. لجأ اطباء التغذية إلى أنظمة كثيرة لإنقاص الوزن منها أنظمة باءت بالفشل لكثرة أضرارها ومنها من استمر مثل نظام الكيتو دايت (قرطاي)

من المعروف أن الجسم يحتاج إلي:

١_الكربوهيدرات (النشويات) بنسبة كبيره تصل الي ٦٥٪ من نظامه الغذائي لأنها مصدر الطاقة الأول ووقود الجسم ولكن تناول الكثير من الكربوهيدرات يزيد من إفراز الأنسولين الذي يقوم بتحويل الكربوهيدرات إلى دهون تتراكم في الجسم وتسبب السمنة

٢_يحتاج الجسم إلى بروتين بنسبة ٢٥٪ لبناء العضلات

٣_الدهون بنسبه ١٥٪

ولكن نظام الكيتو يعتمد على نسبة عالية من الدهون بدلا من الكربوهيدرات ويعتمد عليها كمصدر للطاقة ويقوم للكبد بتحويل هذه الدهون إلى الكيتونات التي تمد المخ بالطاقة لذلك كان يستخدم هذا النظام سابقا قي علاج الصرع عند الأطفال قبل اكتشاف مفعوله السحري لإنقاص الوزن.وهذا النظام أيضا يخفض الأنسولين في الجسم ويوقف الاعتماد على الجلوكوز لذلك مفيد جدا لمرضي السكري والضغط العالي.

في هذا النظام لايوجد حساب للسعرات الحراريه وكميه الطعام التي يمكن ان يتناولها الفرد فهو يأكل من الاكلات المتاحه بالنظام حتي يشبع

فوائده:

_سرعه فقدان الوزن مع ضمان حرق الدهون

_يساعد في تحسين الحاله الصحيه لمريض السكر والضغط

اضراره:

-الارهاق والتعب البدني في بدايه النظام وذلك حتي يتعود الجسم علي مصدر الطاقه الجديد وهو الدهون بدلا من الكربوهيدرات ولذلك يوصي بشرب كثير من الماء للتغلب علي التعب

-زياده الحمل علي الكبد وتكوين حصوات بالكلي

-الجوع السريع:نتيجه عدم تناول الاطعمه التي تحتوي علي اللالياف والتي تزيد من الشبع

ولاتنسي عزيزي القارئ ممارسه الرياضه حتي تحافظ علي صحتك وشبابك

