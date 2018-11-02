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مشادة بين فريدة الشوباشي وأستاذ جامعة على الهواء بسبب النقاب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:40 ص
صدى البلد
كريـم الخـطيب
وقعت مشادة كلامية بين الكاتبة فريدة الشوباشي، والدكتور عمرو أبو النصر، أستاذ جامعي خلال مناقشتهم مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج «بر الأمان» المذاع على قناة «صدى البلد» حول قضية منع النقاب.

وقالت «الشوباشي» إن النقاب ليس حرية شخصية كما يعتقد البعض، موضحة أن النقاب يخفي معالم الوجه والشخصية التى يقف أمامها، ويعتبر اعتداء على حرية الأشخاص الآخرين، مضيفة أن النقاب يهدد الأمن العام.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو أبو النصر، الحرية تبدأ عندما تنتهي حرية الآخرين، وأنه ليس من حق أحد أن يفرض سيطرته أو وصيته علي أحد، وذلك لا يحق لأحد أن يمنع ارتداء النقاب، متابعا: «عايزين نخلص من صداعكم علشان نعرف نشتغل وانتم السبب أخرتونا 200 سنة لورا».

وانفعل «أبو النصر» قائلا : «لا أجد مجال للضحك عندما أروي حديث عن الرسول الكريم ولا أجد داعي للضحك الآن»
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مشادة بين فريدة الشوباشي وأستاذ جامعة على الهواء بسبب النقاب
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