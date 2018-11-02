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رياضة

الملف المشترك.. عنوان المنافسة بين الدول للفوز بتنظيم مونديال 2030

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:55 م
صدى البلد
ريهام بكير
يبدو أن ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 سيشهد منافسة قوية بين العروض المشتركة حيث يبحث الثلاثي إسبانيا والمغرب والبرتغال التقدم بملف مشترك، فيما أعلن الاتحاد الإنجليزي عزمه إجراء دراسة جدوى لتقديم عرض مشترك مع إيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز.

وقبل ساعات أعلن بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا، إن دولته واليونان وصربيا ورومانيا تدرس التقدم بعرض مشترك لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

ولم يسبق لأي بلد من البلقان تنظيم كأس العالم واستضافت يوغوسلافيا التي انهارت في 1991 بطولة أوروبا في 1976.

وقال تسيبراس إن الدول الأربع تدرس التقدم بعرض لاستضافة حدث رياضي كبير في غضون عشر سنوات.

وقال بوريسوف: مثلما استضافت بلغاريا وإيطاليا بطولة العالم للكرة الطائرة في سبتمبر فإن الدول الأربع، صربيا واليونان ورومانيا وبلغاريا تستطيع التقدم بعرض لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
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