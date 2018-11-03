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تعليم

التعليم العالي: جامعة القاهرة الأولى عربيا في توظيف الخريجين

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:32 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول إدراج 20 جامعة مصرية لأول مرة ضمن تصنيف QS البريطانى للجامعات العربية لعام ٢٠١٩.

وأشار التقرير إلى إدراج ٢٠ جامعة مصرية لأول مرة ضمن تصنيف QS البريطانى للجامعات العربية لعام 2019 وهى بالترتيب: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، وجامعة أسيوط، وجامعة الأزهر، وجامعة حلوان، وجامعة طنطا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة قناة السويس، وجامعة الزقازيق، وجامعة بنها، وجامعة الفيوم، وجامعة المنيا، والجامعة البريطانية بمصر، وجامعة بنى سويف، وجامعة كفر الشيخ، والجامعة الألمانية، وجامعة جنوب الوادى.

وأوضح أن جامعة القاهرة حصلت فى تصنيف QS البريطانى على الترتيب الأول والثاني فيما يتعلق بالسمعة الأكاديمية وسمعة التوظيف على مستوى العالم العربي.
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