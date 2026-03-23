طهران تنفي الهجوم السيبراني: لا اختراق أمريكي لمنشآت المياه رغم تصاعد التوترات

نفت وزارة الطاقة الإيرانية بشكل قاطع ما تم تداوله حول تعرض البنية التحتية للمياه في البلاد لهجوم سيبراني أمريكي.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الأخبار التي تحدثت عن استهداف أمريكي إلكتروني لمنشآت المياه "عارية تماماً عن الصحة"، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء ما وصفته بالمعلومات المضللة.

ورغم النفي الصريح، كشف البيان عن تعرض البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك قطاعا المياه والكهرباء، لسلسلة من الهجمات الواسعة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 2000 هجوم وصفها بـ"العشوائية والعنيفة"، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العاملين.

وشددت وزارة الطاقة على أن فرقها الفنية تمكنت من احتواء الأضرار بشكل مستمر، مؤكدة الحفاظ على استقرار شبكتي المياه والكهرباء دون حدوث أي خلل واسع النطاق.

وفي رسالة طمأنة، أكدت الوزارة أن كوادرها تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، متعهدة بإحباط أي محاولات تستهدف المساس بحياة المواطنين أو التأثير على استقرار البلاد.