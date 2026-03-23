قناة عبرية: أمريكا أبلغت إسرائيل أن عملية فتح مضيق هرمز ستستغرق أسابيع
الحرس الثوري الإيراني: إذا تعرضت شبكة الكهرباء للقصف سنضرب محطات الطاقة بإسرائيل
شرطة لندن: إضرام النار في 4 سيارات تابعة لإسعاف يهودية
تبدأ من 10 جنيهات.. ننشر أسعار تذاكر واشتراكات القطار الكهربائي الخفيف
طهران تنفي الهجوم السيبراني: لا اختراق أمريكي لمنشآت المياه رغم تصاعد التوترات
العراق.. كتائب حزب الله تمدد هدنة استهداف المصالح الأمريكية 5 أيام إضافية
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
كولر وريبيرو.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة حول مرتبات مدربي الأهلي
جيش الاحتلال: نفذنا موجة واسعة من الهجمات على طهران
الحرس الثوري للفلسطينيين: نحارب اليوم دفاعا عن مظلوميتكم وثأرا للشهداء
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب
أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طهران تنفي الهجوم السيبراني: لا اختراق أمريكي لمنشآت المياه رغم تصاعد التوترات

نفت وزارة الطاقة الإيرانية بشكل قاطع ما تم تداوله حول تعرض البنية التحتية للمياه في البلاد لهجوم سيبراني أمريكي.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الأخبار التي تحدثت عن استهداف أمريكي إلكتروني لمنشآت المياه "عارية تماماً عن الصحة"، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء ما وصفته بالمعلومات المضللة.

ورغم النفي الصريح، كشف البيان عن تعرض البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك قطاعا المياه والكهرباء، لسلسلة من الهجمات الواسعة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 2000 هجوم وصفها بـ"العشوائية والعنيفة"، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العاملين.

وشددت وزارة الطاقة على أن فرقها الفنية تمكنت من احتواء الأضرار بشكل مستمر، مؤكدة الحفاظ على استقرار شبكتي المياه والكهرباء دون حدوث أي خلل واسع النطاق.

وفي رسالة طمأنة، أكدت الوزارة أن كوادرها تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، متعهدة بإحباط أي محاولات تستهدف المساس بحياة المواطنين أو التأثير على استقرار البلاد.

