سعر الدولار اليوم الاثنين 23 مارس 2026

يستعرض موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الأثنين 23 مارس ، حيث استقر سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه خلال التعاملات المصرفية اليوم.

البنك الأهلي المصري (NBE)

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.





بنك مصر (BM)

سعر الدولار في بنك مصر للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.

بنك نكست (NXT)

سعر الدولار في بنك نكست للشراء: 52.35 جنيه، والبيع: 52.45 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء: 52.34 جنيه، والبيع: 52.43 جنيه.

بنك إتش إس بي سي (HSBC)

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي للشراء: 52.32 جنيه، والبيع: 52.42 جنيه.



البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء: 52.30 جنيه، والبيع: 52.40 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي (ABK)

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي للشراء: 52.30 جنيه، والبيع: 52.36 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.

بنك الإسكندرية (ALEXBANK)

سعر الدولار في بنك الإسكندرية للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.

بنك قناة السويس (SCB)

سعر الدولار في بنك قناة السويس للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.

بنك التعمير والإسكان (HDB)

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.

بنك كريدي أجريكول (CA)

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.

المصرف العربي الدولي (AIB)

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي (Faisal)

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.

البنك المصري الخليجي (EG Bank)

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.