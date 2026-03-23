سعر الدولار اليوم الاثنين 23 مارس 2026

يستعرض موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الأثنين 23 مارس ، حيث استقر سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه خلال التعاملات المصرفية اليوم.
البنك الأهلي المصري (NBE)
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.
بنك مصر (BM)
سعر الدولار في بنك مصر للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.
بنك نكست (NXT)
سعر الدولار في بنك نكست للشراء: 52.35 جنيه، والبيع: 52.45 جنيه.
مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء: 52.34 جنيه، والبيع: 52.43 جنيه.
بنك إتش إس بي سي (HSBC)
سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي للشراء: 52.32 جنيه، والبيع: 52.42 جنيه.
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء: 52.30 جنيه، والبيع: 52.40 جنيه.
البنك الأهلي الكويتي (ABK)
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي للشراء: 52.30 جنيه، والبيع: 52.36 جنيه.
البنك التجاري الدولي (CIB)
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.
بنك الإسكندرية (ALEXBANK)
سعر الدولار في بنك الإسكندرية للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.
بنك قناة السويس (SCB)
سعر الدولار في بنك قناة السويس للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.
بنك التعمير والإسكان (HDB)
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.
بنك كريدي أجريكول (CA)
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.
المصرف العربي الدولي (AIB)
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.
بنك فيصل الإسلامي (Faisal)
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.
البنك المصري الخليجي (EG Bank)
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي للشراء: 52.29 جنيه، والبيع: 52.39 جنيه.