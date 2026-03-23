قناة عبرية: أمريكا أبلغت إسرائيل أن عملية فتح مضيق هرمز ستستغرق أسابيع

أفادت القناة 12 العبرية بأن الولايات المتحدة أبلغت “إسرائيل” أن الخطط العملياتية المرتبطة بمضيق هرمز قد تستغرق أسابيع لتنفيذها، ما يعني عمليًا تمديد الحرب لفترة أطول مما كان متوقعًا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار إغلاق المضيق من قبل إيران منذ اندلاع المواجهات في 28 فبراير الماضي، الأمر الذي يهدد حركة الطاقة العالمية ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وبحسب التقرير، فإن هذه الإحاطة الأميركية تعكس توجهًا واضحًا لدى الرئيس دونالد ترامب بعدم التسرع في إنهاء الحرب، بل استخدام ملف النفط والغاز كورقة ضغط استراتيجية تهدف إلى إضعاف النظام الإيراني من الداخل، وربما تسريع انهياره.

وتشير الإدارة الأميركية إلى أن الهدف لا يقتصر على إعادة فتح مضيق هرمز، بل يمتد إلى إحداث تغيير جذري يمنع إيران من التأثير على أسعار الطاقة عالميًا.

في السياق ذاته، أوضح التقرير أن “إسرائيل” على اطلاع جزئي بالخطة الأميركية، وتشارك في بعض جوانبها، خصوصًا في مجالي الاستخبارات والتخطيط العملياتي. كما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القتال ضد إيران وحلفائها سيستمر لأسابيع، ما يعزز التقديرات بإطالة أمد المواجهة.

من جهة أخرى، كشفت تقارير عن احتمال لجوء واشنطن إلى عملية برية للسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية، في خطوة تهدف إلى كسر الحصار البحري. ومع تصاعد هذه المؤشرات، يبدو أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدًا، قد تتجاوز بكثير التوقعات الأولية لنهاية الصراع.