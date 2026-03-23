قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة عبرية: أمريكا أبلغت إسرائيل أن عملية فتح مضيق هرمز ستستغرق أسابيع
الحرس الثوري الإيراني: إذا تعرضت شبكة الكهرباء للقصف سنضرب محطات الطاقة بإسرائيل
شرطة لندن: إضرام النار في 4 سيارات تابعة لإسعاف يهودية
تبدأ من 10 جنيهات.. ننشر أسعار تذاكر واشتراكات القطار الكهربائي الخفيف
طهران تنفي الهجوم السيبراني: لا اختراق أمريكي لمنشآت المياه رغم تصاعد التوترات
العراق.. كتائب حزب الله تمدد هدنة استهداف المصالح الأمريكية 5 أيام إضافية
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
كولر وريبيرو.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة حول مرتبات مدربي الأهلي
جيش الاحتلال: نفذنا موجة واسعة من الهجمات على طهران
الحرس الثوري للفلسطينيين: نحارب اليوم دفاعا عن مظلوميتكم وثأرا للشهداء
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب
أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قناة عبرية: أمريكا أبلغت إسرائيل أن عملية فتح مضيق هرمز ستستغرق أسابيع

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت القناة 12 العبرية بأن الولايات المتحدة أبلغت “إسرائيل” أن الخطط العملياتية المرتبطة بمضيق هرمز قد تستغرق أسابيع لتنفيذها، ما يعني عمليًا تمديد الحرب لفترة أطول مما كان متوقعًا.

 ويأتي ذلك في ظل استمرار إغلاق المضيق من قبل إيران منذ اندلاع المواجهات في 28 فبراير الماضي، الأمر الذي يهدد حركة الطاقة العالمية ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وبحسب التقرير، فإن هذه الإحاطة الأميركية تعكس توجهًا واضحًا لدى الرئيس دونالد ترامب بعدم التسرع في إنهاء الحرب، بل استخدام ملف النفط والغاز كورقة ضغط استراتيجية تهدف إلى إضعاف النظام الإيراني من الداخل، وربما تسريع انهياره. 

وتشير الإدارة الأميركية إلى أن الهدف لا يقتصر على إعادة فتح مضيق هرمز، بل يمتد إلى إحداث تغيير جذري يمنع إيران من التأثير على أسعار الطاقة عالميًا.

في السياق ذاته، أوضح التقرير أن “إسرائيل” على اطلاع جزئي بالخطة الأميركية، وتشارك في بعض جوانبها، خصوصًا في مجالي الاستخبارات والتخطيط العملياتي. كما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القتال ضد إيران وحلفائها سيستمر لأسابيع، ما يعزز التقديرات بإطالة أمد المواجهة.

من جهة أخرى، كشفت تقارير عن احتمال لجوء واشنطن إلى عملية برية للسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية، في خطوة تهدف إلى كسر الحصار البحري. ومع تصاعد هذه المؤشرات، يبدو أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدًا، قد تتجاوز بكثير التوقعات الأولية لنهاية الصراع.

إسرائيل الولايات المتحدة مضيق هرمز إيران الرئيس دونالد ترامب جزيرة خرج الإيرانية

