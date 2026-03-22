اتحاد عمال مصر يؤكد رفضه العدوان الإسرائيلي على أراضي سوريا

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأشد العبارات، العدوان الذي استهدف البنى التحتية للجيش العربي السوري في جنوب سوريا، مؤكدًا أنه يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الاتحاد، في بيان له، رفضه الكامل لكافة الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية، أياً كان مصدرها، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وتستدعي تحركًا عربيًا مشتركًا لمواجهة التحديات المتصاعدة، ووضع آليات فعالة للحفاظ على استقرار دول المنطقة وصون مقدرات شعوبها.

وأشار البيان إلى أن استمرار مثل هذه الاعتداءات ينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والحوار كسبيل وحيد لتسوية النزاعات.

كما دعا الاتحاد المنظمات النقابية العربية والدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات، واتخاذ خطوات فاعلة للضغط من أجل إنهائها، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على دعمه لكافة الجهود الرامية إلى حماية الدول العربية، داعيًا الله أن يحفظ مصر والأمة العربية.