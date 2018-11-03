عبد الله السعيد وعبد الشافي يشاركان في فوز الأهلي على النصر بثنائية.. فيديو



وافتتح فريق الأهلي التسجيل عن طريق عمر السومة بالدقيقة 75، بينما أضاف الهدف الثاني دجانيني تافاريس من ركلة جزاء بالدقيقة 94.



وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق انتصاره السادس في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، إلى 19 نقطة في المركز الثاني، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على النصر، الذي تراجع للمركز الثالث، بعدما تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم.

حقق فريق اهلي جدة السعودي الفوز على حساب فريق النصر بهدفين دون رد بالمباراة التي اقيمت اليوم السبت باستاد الامير فيصل بن فهد في اطار الاسبوع الثامن من عمر دوري كأس الامير محمد بن سلمان.شارك في المباراة الثنائي المصري عبدالله السعيد ومحمد عبدالشافي بشكل اساسي منذ انطلاق المباراة.