إيفرتون يفوز بثلاثية وويست هام برباعية.. ونيوكاسل بهدف نظيف على واتفورد

حقق فريق ويستهام يونايتد فوزًا عريضًا على بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لندن ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي .



أحرز أهداف ويست هام فيليب هيندرسون هاتريك في الدقائق وعاد بعدها وأحرز خافيير هيرنانديز رابع الأهداف في الدقيقة 92 وحاول فريق بيرنلي تقليص الفارق عبر يوهان بيرغ جودموندسون و كريس وود لكن هذا لم يشفع لعودة الفريق .



وبهذا الفوز رفع ويست هام رصيده الي 13 نقطة في المركز الحادي عشر في المركز بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 8 في المركز الخامس.



وفي مباراة أخرى حقق فريق نيوكاسل فوزا على واتفورد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ،أحرز هدف المباراة الوحيد أيوزي بيريز في الدقيقة 65 .



ورفع نيوكاسل رصيده الي 6 نقاط في المركز السابع عشر.



وفي نفس الجولة استعاد إيفرتون ذاكرة الانتصارات بثلاثية في برايتون بنتيجة 3-1 .



سجل ثلاثية إيفرتون كل من ريتشارد سون دي أندرادي "هدفين" في شيموس كولمان في الدقائق 26 و50 و77، بينما سجل هدف برايتون لاعبه لويس دينك في الدقيقة 33.

بهذه النتيجة استعاد إيفرتون ذاكرة الانتصارات ورفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد برايتون عند 14 نقطة في المركز الـ12.

