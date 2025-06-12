بتهدي الأعصاب على الصبح.. داليا مصطفى تنصح متابعيها بطريقة تنفس جديدة

شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، تنصح فيه متابعيها باتباع طريقة تنفس جديدة مريحة للأعصاب.

وقالت داليا مصطفى: “هقولكوا على طريقة تنفس حلوة أوي، تاخد الصبح 7 عدات بهدوء بعدها تكتم النفس عدة واحدة بعد كدة تطلع النفس في 7 عدات وانت بتاخد النفس تفتكر كل الحاجات الإيجابية، وانت بتطلع النفس هتفتكر كل الحاجات السلبية وتطلعها، طريقة تنفس بسيطة بتهدي الأعصاب جدا على الصبح، جربوها”.

أعمال داليا مصطفى

والجدير بالذكر أن داليا مصطفى قد أعلنت عن استعدادها لتصوير مسلسل “حق ضايع” بعد توقيعها للعقد بشكل رسمي.

ومن ناحية أخرى تعمل أيضا على مسلسل “روج أسود” الذي يسلط الضوء على قصص حقيقية تخص المطلقات، تشارك فيه البطولة مع رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي وفرح الزاهد