شرب كوب من الماء الساخن على الريق ..ستتفاجأ بالنتيجة

يعتبر شرب الماء الساخن على الريق من العادات القديمة التي يتبعها الكثيرون، لما لها من فوائد، إليكم أبرز فوائد شرب الماء الساخن على الريق:

ووفقا لموقع هيلثى ،يجب ان يكون الماء فاترًا بحيث تكون قادرًا على شربه من دون أن تؤذي نفسك، ومن الممكن أيضًا أن تضيف إليه شريحة من الليمون.

فوائد شرب الماء الساخن على الريق

إن شرب الماء الساخن على الريق تكمن أهميته في تنقية المعدة وتحفيز عمليات الهضم، أيّ تعزيز العبور المعوي بصورة طبيعية وسهلة.

إذ يمتاز شرب الماء الساخن على الريق بالكثير من الفوائد، ومن أهم فوائد شرب الماء الساخن على الريق ما يأتي:

1. يعالج احتقان الأنف

من المعروف أن الماء الساخن ينتج البخار، فعند شرب الماء الساخن يمكن الاستنشاق من هذا البخار والذي يعمل على التخفيف من احتقان الأنف وحتى من الممكن أن يعالج الصداع.

فإذا كنت تعاني أيضًا من الأغشية المخاطية العالقة في منطقة الصدر والرقبة، فإن شرب الماء الساخن يساعد في تدفئة هذه المنطقة وتسكين الالتهاب وفتح المجرى التنفسي.

2. يساعد في تخفيف الإمساك

شرب الماء الساخن يساعد الأمعاء على الانقباض، وفي هذه الحالة تكون الفضلات القديمة العالقة في الجسم قادرة على الخروج منه.

3. يعمل كطارد للسموم

عند شرب الماء الساخن فإنه يرفع من درجة حرارة الجسم، بالتالي يصاب الشخص بالتعرق، والتعرق يعني طرد السموم من الجسم.

ومن فوائد شرب الماء الساخن على الريق أيضًا تنظيف المسام عن طريق البخار الناتج منه.

4. يساعد في خسارة الوزن

العديد من الأدلة أكدت أن شرب الكثير من الماء يعطي الشخص الشعور بالامتلاء، بالتالي لا يشعر بالجوع كالمعتاد، مما يقلل من السعرات الحرارية المتناولة.

إضافة إلى ذلك يساعد شرب الماء الساخن على امتصاص العناصر الغذائية.

5. يخفف من التوتر والإجهاد

وجد أن شرب الماء الساخن أو القهوة أو الشاي يقلل من الشعور بالتوتر والإجهاد والقلق.

يعتقد أن السبب وراء ذلك يعود إلى الكافيين في القهوة أو الشاي، لكن بعض الباحثين أشاروا إلى أن دفء الماء الساخن له تأثير كبير أيضًا.

6. يقلل من الشيخوخة المبكرة

يعتبر شرب كوب من الماء الساخن على الريق طارد السموم، فتراكم السموم في الجسم يكون عرضة أكثر للشيخوخة المبكرة.

إلى جانب ذلك، فإن شرب الماء يعمل على ترطيب الجسم، وهذا يعد أمرًا بالغ الأهمية لمحاربة علامات التقدم بالعمر والشيخوخة.

7. يساعد على الهضم

إن شرب الماء الساخن على الريق يساعد على تعزيز وظائف الكبد والكلى، إذ يعتبر الكبد العضو الأساسي في تصفية الجسم لأن عملية التمثيل الغذائي تحدث عبر الكبد.

فالماء الساخن يلعب دورًا مهمًاَ في تكسير المواد الغذائية وبالتالي يساعد على الهضم.