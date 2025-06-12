حظر تجول في سبوكين وسط احتجاجات ضد الهجرة تمتد لعدد من المدن الأمريكية | تفاصيل

أُعلِن حظرُ التجوّل في مدينة سبوكين بولاية واشنطن، في ظل موجة احتجاجات متواصلة ضد سياسة الهجرة في الولايات المتحدة، امتدّت أيضًا إلى عدد من المدن الأمريكية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه مدينة لوس أنجلوس اضطرابات مستمرة منذ خمسة أيام، فرضت على إثرها السلطات المحلية حظرًا للتجوّل ليلًا في بعض المناطق، في محاولة للحد من التوترات المتصاعدة.

وفي السياق ذاته، أعلن حاكم ولاية تكساس، الجمهوري جريج آبوت، عن خطة لنشر وحدات من الحرس الوطني، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات المناهضة لحملة الرئيس دونالد ترامب ضد الهجرة، إذ اندلعت مظاهرات في تكساس ونيويورك وأتلانتا وشيكاغو وعدد من المدن الأخرى.

وتستعد مدن أمريكية متعددة لمظاهرات جديدة مناهضة لسياسات ترامب يوم السبت المقبل، بالتزامن مع عرض عسكري ضخم في العاصمة واشنطن بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأمريكي، وهو اليوم الذي يصادف أيضًا عيد ميلاد الرئيس ترامب التاسع والسبعين.