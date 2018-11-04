استهداف طرفي خصومة ثأرية وضبط 3 قطع سلاح نارى

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية لاستهداف طرفى خصومة ثأرية بقرية بنى فيز بصدفا بالمحافظة. وأسفرت عن ضبط شخصين بحوزتهما 3 قطع سلاح نارى وذخائر.





كانت أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن أسيوط قيام طرفى عائلتين بشراء أسلحة وذخائر استعدادًا للتشاجر.. قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بحملة أمنية مكبرة بالإشتراك مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى استهدفت أفراد العائلتين بقرية بنى فيز بدائرة مركز شرطة صدفا.





أسفرت جهود الحملة عن ضبط محمود م. ج- سن 54.. وبحوزته "بندقية عيار 7,62×51 ، و45 طلقة لذات العيار"، و عثمان م. ع- سن 53، مزارع.. وبحوزته "بندقية عيار 303 ، و22 طلقة لذات العيار- فرد رصاص".



