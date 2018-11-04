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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم قراءة القرآن في السجود والركوع

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة آيات من القرآن الكريم عند الركوع والسجود، مكروه إلا في حالات معينة.

وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية " الناس"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بعدم قراءة القرآن الكريم في الركوع والسجود مشيرا إلى أن الركوع تعظيم الله تعالى والسجود هو موطن الدعاء.

وأوضح أمين الفتوى أنه يجوز للمصلي قراءة بعض ايات القرآن الكريم المشتملة على دعاء في الركوع والسجود، لانه في هذه الحالة لا يقصد القرآنية بل كان قصده الدعاء لله تعالى .
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