المصريون عن عيد الحب .. إحنا بنتشعبط في رضا ربنا

يحتفل المصريون بـ"عيد الحب" المصري فى 4 نوفمبر من كل عام، ويعود السبب في اختيار المصريين لهذا اليوم إلى قصة كان بطلها الكاتب الصحفي مصطفى أمين في 4 نوفمبر 1988 حين خرج من السجن.



واندهش الكاتب الصحفي، عندما شاهد جنازة في حي السيدة زينب بوسط القاهرة، لا يسير بها سوى 3 رجال فقط، فتعجب من المشهد؛ فالمعروف عن المصريين أنهم يشاركون في جنازات بعضهم البعض، حتي ولو كان الميت لا يعرفه أحد.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #عيد_الحب ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي "تويتر".



وغرد عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تويتر "عيد حب ايه احنا بنتشعبط فى رضا ربنا وانت تقولى عيد حب #عيد_الحب".



وغرد آخر "ده الحب الوحيد اللى نعرفه .. حب الأهلى 💜 #عيد_الحب ".



وتابع آخر "هو الحب ايه غير زمالك .. وشوية حاجات ملهاش لازمة #عيد_الحب ".