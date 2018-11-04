ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

المصريون عن عيد الحب .. إحنا بنتشعبط في رضا ربنا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:41 م
صدى البلد
منار نور
يحتفل المصريون بـ"عيد الحب" المصري فى 4 نوفمبر من كل عام، ويعود السبب في اختيار المصريين لهذا اليوم إلى قصة كان بطلها الكاتب الصحفي مصطفى أمين في 4 نوفمبر 1988 حين خرج من السجن.

واندهش الكاتب الصحفي، عندما شاهد جنازة في حي السيدة زينب بوسط القاهرة، لا يسير بها سوى 3 رجال فقط، فتعجب من المشهد؛ فالمعروف عن المصريين أنهم يشاركون في جنازات بعضهم البعض، حتي ولو كان الميت لا يعرفه أحد.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #عيد_الحب ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي "تويتر".

وغرد عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تويتر "عيد حب ايه احنا بنتشعبط فى رضا ربنا وانت تقولى عيد حب #عيد_الحب".

وغرد آخر "ده الحب الوحيد اللى نعرفه .. حب الأهلى 💜 #عيد_الحب ".

وتابع آخر "هو الحب ايه غير زمالك .. وشوية حاجات ملهاش لازمة #عيد_الحب ".
loading...

ترشيحاتنا

براءة الحكم الجزائري من ركلة جزاء أزارو.. فيديو

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

شاهد.. السيسي يلتقط صورة سيلفي مع شباب منتدى العالم

جاساما يتحفظ على إدارة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

سائح أمريكي عشق مصر في 9 أيام: لا مثيل لها في التاريخ.. صور

السيسي: لم نسمح بخروج قارب هجرة غير شرعية من مصر منذُ عام 2016.. فيديو

مفاجآت مدوية.. أجيرى يعلن قائمة المنتخب المحلية

الإسكان: فتح باب الحجز للمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن غدا

تحديث جديد للواتس اب يقلب الموازين

أسرة أردوغان تستولي على 3 ملايين ليرة من ميزانية الدولة

ضابط شرطة في واقعة تصوير السيدات داخل غرفة الملابس: المتهم سيئ السمعة

اجتماع طارئ لـ الكابينت الإسرائيلي لبحث آلية إدخال الأموال القطرية لغزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيسة جوهر تفوز بجائزة مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية وتهديها لمنتدى شباب العالم.. صور

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

فيديو

رافول: يجب العمل على تحقيق الإنماء المتكامل بعيدًا عن السياسة .. فيديو
ممثل الرئيس اللبناني يشيد بفكر السيسي تجاه الشباب .. فيديو
شكري: استئصال الإرهاب الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة ..فيديو
انطلاق فعاليات جلسة ما بعد الحروب والنزاعات بحضور السيسي .. فيديو
أوراما: معرض التجارة البينية بالقاهرة خطوة لإيجاد منصة معلوماتية بإفريقيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟