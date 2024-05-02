بشرى سارة| الرئيس السيسي: محتاجين نضيف دعم لصندوق إعانات الطوارئ للعمال

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى 1000 جنيه كحد أدنى للعامل.

وقال "السيسي"، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال لـ مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، "إحنا محتاجين نضيف دعم لصندوق إعانات الطوارئ للعمال"، و رد مصطفى مدبولي، قائلاً "الصندوق منذ بداية نشأته تم إعفاؤه من إن يبقى حسابه في البنك المركزي، لكن بالعكس يسمح له أن يضع في بنوك تجارية، وينتج عوائد".

وتابع رئيس مجلس الوزراء، "هذا الصندوق حضرتك وجهت في جائحة كورونا بالصرف منه مبالغ للعمالة غير المنتظمة، وكان يدعم المنشآت السياحية في أوقات الأزمات".

واستكمل رئيس الوزراء، "صندوق إعانات الطوارئ للعمال وصل إلى ما يقرب من 8 مليارات جنيه".