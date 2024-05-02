يوفر 3000 فرصة عمل.. تعرف على هاير صرح صناعي صديق للبيئة بالعاشر

تحتفل مصر بعيد العمال فى العاشر من رمضان بافتتاح أضخم مجمع صناعي صديق للبيئة باسم العلامة " شركة هاير العالمية " لتغطية الاحتياج المحلي من التكييفات والغسالات والشاشات بنسبة تبلغ 70٪؜ من الإنتاج، وتصدير نحو 30% منه لأسواق المنطقة وجنوب أوروبا وإفريقيا .

وينشر " صدى البلد " اهم المعلومات عن هذا المجمع الصناعي المقام على مساحة 200,000 متر مربع بسعة إنتاج تتجاوزالـ 1.5 مليون وحدة، والذي بدأ بالفعل الإنتاج التجريبي للمرحلة الأولي من المجمع الصناعي منذ شهر مارس 2024 والتي تضم مصنع مكيفات الهواء المنزلي والمركزي ومصنع التلفزيون بجانب مصنع الغسالات والتي سيبدأ إنتاجها في شهر مايو الحالي وتتجاوز السعة الإجمالية الآن 900,000 وحدة ليتجه التركيز في المرحلة الثانية الجاري إنشاؤها إلى الثلاجات والمجمدات إلى جانب منتجات اخري.

وأن افتتاح المجمع ، متزامنا مع احتفالات مصر بعيد العمال ليعطى دلالة قوية على قدرة العامل المصري على العمل الجاد والإنجاز إذا توافرت له الظروف والبيئة المناسبة

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى كاملة على مساحة 70 ألف متر مربع في أقل من عام والتي تنتج منتجات التكييف المنزلي والمركزي ذا القدرات المنخفضة والمتوسطة، وغسالات الملابس بنوعيها ذات التحميل العلوي والأمامي بطاقة إنتاجية مليون وحدة سنوية، وبنسبة مكون محلى بنسبة من 40 % إلى 60% تصل إلى 70% في الفترة المقبلة وحصة تصديرية تصل إلى 30% ويوفر أكثر من 3000 فرصة عمل.

والمستهدف مضاعفة حجم الإيرادات خلال العام الحالي إلى 120 مليون دولار ليصل إلى أكثرمن 500 مليون دولار خلال 4 سنوات.

وان خطوات التنفيذ بدأت منذ توقيع مذكرة التفاهم برعاية الحكومة المصرية في أغسطس قبل الماضي وتم عرض خطة إنشاء مجمع هاير - مصر الصناعي أمام الرئيس السيسي في سبتمبر 2022، وحمل الجميع على عاتقه مسؤولية تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد له في خلال عام واحد منذ وضع حجر الأساس في مارس 2023.

وهذا النجاح يأتي مرتكزاً على عدة عوامل أساسية وهي : توفير البيئة المواتية والسياسات الحكيمة والقرارات الداعمة للاستثمار التي تبنتها الدولة المصرية.. بفضل توافر البنية التحتية المتطورة ومصادر الطاقة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات الإضافية والدعم غير المسبوق من الهيئة العامة للاستثمار متمثلا في تفعيل العمل بنظام الرخصة الذهبية والذى يوفر كافة ترخيص البناء والتشغيل والإدارة مجمعة في رخصة وموافقة واحدة والتي شرفت هاير مصر بأن تكون أول شركة حصلت على الرخصة الذهبية، مما يعكس حرص الدولة المصرية قيادة وحكومة على دعم المشروعات الاستثمارية الجادة التي تهدف إلى توطين الصناعة المحلية ونقل ما وصلت إليه التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلى لتوفير منتج عالي الجودة بسعر مناسب يليق بكونه صنع في مصر.

و أن ما تنتهجه الحكومة من سياسات داعمة للاستثمار في مصر لتحقيق الجدول الزمنى المخطط للمشروع كان حافزا للمجمع الصناعي للاستجابة الفورية لطلب الحكومة المضى قدما للتخطيط في إنشاء مرحلة ثالثة لإنتاج التكييف المركزي ذي القدرات العالية ليكون أول مصنع من نوعه في مصر والشرق الأوسط بتكلفة استثمارية 35 مليون دولار وهذا النوع من الاستثمار يتطلب دعما استثنائيا من الحكومة لتحقيق الجدول الزمنى المطلوب.

وبهدف تعزيز مكانة الصرح الصناعي الجديد في أسواق الشرق الأوسط الأفريقية، فقد تم تجهيزه بمنصة رقمية تعزز كفاءة استهلاك الطاقة عن طريق مراقبة الماء وتحليله، واستهلاك الكهرباء بحرص، إلى جانب كل العناصر والعمليات في المجمع الصناعي الصديق للبيئة.



ولتعزيز إستراتيجية الاهتمام بالسوق المحلي في مصر: من المقرر أن يسهم إنشاء مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة في دعم الاقتصاد المحلي ولا يقتصر الهدف منه فقط على رعاية أفضل المواهب في مجال التصنيع والإدارة، ولكنه سيسهم في تطوير سلسلة صناعات الأجهزة المنزلية بالكامل مع استغلال المزايا الجغرافية والتوزيعات الديموغرافية، كما أنه ومن المتوقع أن يعزز بقدر كبير من النمو الاقتصادي في المنطقة.



من المقرر أن تتجه منتجات المرحلة الأولى في مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة بالأساس إلى تلبية متطلبات السوق المصرية، حيث شهدت شركة Haier Smart Home بالفعل نموًا كبيرًا قبل تدشين المجمع خلال الربع الأول من عام 2024 فقط، تضاعف العائد من السوق المصرية مع وصول مؤشر أسعار Haier إلى أكثر من 150 نقطة، ليكون بذلك رائدًا في معايير الصناعة. وقد شهدت الطرازات الراقية تحديدًا، مثل الفئة 979 من الغسالات ذات الحلة الداخلية، زيادة في المبيعات بنسبة 200%، مع وصول مؤشر الأسعار إلى 166 نقطة .



والمنتجات التى تقدمها "هاير "للتصدير، علي سبيل المثال غسالات ببرامج مخصصة لغسيل العباءة ، لكونها الزي الشائع في المملكة العربية السعودية، كما تستطيع هذه الغسالات أن تغسل الكثير من الأثواب دفعةً واحدة لأنها تحتوي على حلة داخلية كبيرة.



كما ابتكرت هاير أيضًا مكيفات هواء تستطيع أن تعمل على مولدات الكهرباء من أجل الأماكن التي لا يمكن فيها غالبًا الاعتماد على الإمداد بالطاقة في أفريقيا، بحيث تستطيع مكيفات الهواء أن تحافظ على حركة الهواء في مساحات كبيرة حتى عند انقطاع الكهرباء.



محفز جديد لنمو شركة Haier Smart Home من المقرر أن يعزز تدشين مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة، سلسلة الإمداد العالمية لدى شركة Haier Smart Home، مع تسريع الاستجابة للسوق والدعم الكبير لجهود الشركة في تطوير العلامة التجارية في السوق التي تضم أكثر من ملياري شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



والجدير بالذكر أنه في الربع الأول من عام 2024، حققت الشركة زيادة بنسبة 4% في الإيرادات الخارجية، مع نمو بنسبة 10% في الربح التشغيلي الخارجي، ما يلقي الضوء على تطورها المستدام ويعزز مكانتها كمحفز أساسي لنمو العائدات.