ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

موراتا يسجل الهدف الأول لـ تشيلسي فى شباك كريستال بالاس .. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:46 م
ألفارو موراتا
ألفارو موراتا
حسن العمدة
أحرز ألفارو موراتا الهدف الأول لفريقه تشيلسي فى شباك كريستال بالاس من عمر الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ستامفورد بريدج فى الجولة الحادي عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 32 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ويعلن الهدف الاول لفريقه .

ويحتل تشيلسي فى المركز الثالث برصيد 24 نقطة ، بينما جاء فريق كريستال بالاس فى المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط .
loading...

ترشيحاتنا

دينا الشربيني في منزل عمرو يوسف: حياة نورت

أسطورة ليفربول يتغنى بـ محمد صلاح ويتحدث عن تكرار إنجاز الموسم الماضي

تعليق نارى من الننى لـ محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وآرسنال

السيسي: لم نسمح بخروج قارب هجرة غير شرعية من مصر منذُ عام 2016.. فيديو

شاهد.. السيسي يلتقط صورة سيلفي مع شباب منتدى العالم

السيسي لـ الشباب: محتاجين نتعلم مقومات الحفاظ على الدول واستمرارها

إبراهيم سعيد يوجه رسالة قوية لـ جماهير الترجي التونسي

محمد رمضان يتصدر تويتر بعد حبس سائقه

طارق العشرى يعلن قائمة حرس الحدود لمواجهة الزمالك

حقيقة حرمان جماهير الترجى من حضور إياب نهائى إفريقيا أمام الأهلى

الإسكان: فتح باب الحجز للمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن غدا

شاهد.. جولة قرينة الرئيس داخل أروقة منتدى شباب العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها حاجة حلوة.. هكذا أبدع طلاب بني سويف في تجميل أسوار المدارس وحوائط المدينة.. فيديو وصور

5 نصائح لمكياج عيد الحب.. صور

ياسمين صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير خاصة.. صور

أنيسة جوهر تفوز بجائزة مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية وتهديها لمنتدى شباب العالم.. صور

سائح أمريكي عشق مصر في 9 أيام: لا مثيل لها في التاريخ.. صور

فيديو

شاكيرا تحقق نصف مليون مشاهدة بفيديو كليب ندى
السيسي: مستعدين نبني دور عبادة لجميع الأديان .. فيديو
السيسي لـ الشباب: محتاجين نتعلم مقومات الحفاظ على الدول واستمرارها
وزيرة باكستانية: إعادة بناء الإنسان أصعب من تأسيس الدول .. فيديو
غسان سلامة: الحرب في ليبيا على الثروات فقط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟