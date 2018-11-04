موراتا يسجل الهدف الأول لـ تشيلسي فى شباك كريستال بالاس .. فيديو

أحرز ألفارو موراتا الهدف الأول لفريقه تشيلسي فى شباك كريستال بالاس من عمر الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ستامفورد بريدج فى الجولة الحادي عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء الهدف في الدقيقة 32 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ويعلن الهدف الاول لفريقه .



ويحتل تشيلسي فى المركز الثالث برصيد 24 نقطة ، بينما جاء فريق كريستال بالاس فى المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط .

