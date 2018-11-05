الزمالك ينجو من فخ حرس الحدود بفوز قاتل فى الدورى..صور

حول فريق الزمالك تأخره بهدف أمام ضيفه حرس الحدود إلى فوز مثير وقاتل بنتيجة 2-1، اليوم، باستاد بتروسبورت في افتتاح الجولة الثالثة عشر للدوري المصري لكرة القدم.



تقدم الحرس بهدف النيجيري إيدو موزيس في الدقيقة 20 وتعادل الزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 80 عن طريق محمود علاء ثم أحرز محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 90+1 هدف الفوز بعد واحدة من أجمل لقاءات الدوري المصري.



ورفع الزمالك رصيده مع مديره الفني السويسري كريستيان جروس إلى 23 نقطة متصدرًا ترتيب الدوري بينما تجمد رصيد الحرس بقيادة مديره الفني طارق العشري عند 9 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.



بدأ الزمالك بضغط هجومي لإدراك هدف مبكر وسدد كاسونجو كرة قوية مرت بجوار القائم ثم مطالبة كهربا بضربة جزاء بعد سقوط اللاعب بإلتحام مع محمد الشبيني مدافع الحرس ثم تسديدة قوية من طارق حامد بجوار القائم.



وفي الدقيقة 20، نجح حرس الحدود على عكس اتجاه المباراة في تسجيل هدف التقدم عن طريق النيجيري إيدو موزيس من تمريرة بينية وخطأ من محمود علاء في الرقابة.. وأضاع أوباما فرصة خطيرة للزمالك من تمريرة سحرية من ساسي للنقاز الذي مرر لأوباما ليسدد بالرأس في يد الحارس أحمد السعدني.



وأضاع كاسونجو فرصة سهلة بضربة رأس فوق العارضة، ونال حارس الحدود لإهدار الوقت وغادر إيدو موزيس مهاجم الحرس للإصابة في الدقيقة 28 وحل بدلًا منه إمام عاشور.. وحرمت العارضة الحرس من إضافة الهدف الثاني من تسديدة صاروخية.



وأضاع كهربا فرصة جديدة من عرضية إبراهيم حسن لكهربا التي مرت فوق العارضة، وألغى الحكم هدفًا من كاسونجو بداعي التسلل قبل أن يهدر كاسونجو فرصة أخرى فوق العارضة.. ونال فرجاني ساسي إنذارًا للخشونة لينتهي الشوط الأول بتقدم الحرس.



استمر الضغط الزملكاوي في الشوط الثاني مع عدة كرات هوائية أبعدها الدفاع، واعتمد الحرس على الهجمات المرتدة الخطيرة وتصدى جنش لتسديدة حماده ناصر ووجه كهربا تسديدة مرت بجوار القائم، وأمسك الحارس السعدني كرة عرضية خطيرة.



وفي الدقيقة 63، أجرى الزمالك تغييرين دفعة واحدة بنزول محمد عنتر وعبد الله جمعة على حساب إبراهيم حسن وأحمد أبو الفتوح.. وطالب كهربا بضربة جزاء بسبب لمسة يد ضد لاعب الحرس حماده ناصر، وكثف الزمالك ضغطه وردت العارضة تسديدة كهربا ثم أبعد الحارس تسديدة عنتر.



وأجرى الحدود تغييرًا آخر بنزول جهاد جنيدي على حساب أحمد الشيخ كما ألقى الزمالك بآخر أوراقه بنزول المهاجم عمر السعيد في الدقيقة 73 ، واحتسب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 78 نتيجة لمسة يد أبعدت تسديدة كهربا ليحرز محمود علاء في الدقيقة 80 هدف التعادل للزمالك.



وكثف الزمالك ضغطه بعد الهدف مع كرات عرضية غير سليمة من عبد الله جمعة والنقاز، ونال طارق حامد إنذارًا وردت العارضة انفرادًا للحرس لتنقلب الهجمة إلى هدف للزمالك في الدقيقة 90+1 عن طريق كهربا.



وأضاع عمر السعيد انفرادًا بغرابة بعد أن فضل التمرير لزميله كهربا لتبتعد الفرصة ويستهلك لاعبو الزمالك الوقت لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض.