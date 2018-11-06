تشريعية النواب: الشعب يثق في الرئيس السيسي وقيادته الحكيمة

قال النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القيادة السياسية في مصر تشعر بقيمة الشعب المصري، والشعب يثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي قيادته الحكيمة.



وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين" أن مصر راعية لكل شيء طيب، وأن الشعب المصري يضرب مثلًا عظيمًا في كل المواقف التي يتعرض لها.



وأكد أن الرئيس السيسي وطني ويحب وطنه وشعبه، وأن مصر عظيمة بشعبها وجيشها وقيادتها السياسية.