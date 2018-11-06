المصري: حسم اللعب على استاد بورسعيد لدى وزارة الشباب والرياضة

كشف أحمد عوض، عضو مجلس إدارة النادي المصري، عن أن اتحاد الكرة، أخطر وزارة الشباب والرياضة، في خطاب رسمي، بجاهزية ملعب بورسعيد لاستضافة مباريات الفريق، وتوافر اشتراطات النيابة.



وقال عوض، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن المصري ينتظر وصول لجنة من وزارة الشباب والرياضة؛ لمعاينة الملعب، والتأكد من جاهزيته لاستضافة اللقاءات.



وأكد أن النادي المصري لن يتنازل عن اللعب على ملعبه، حيث إن عقوبته انتهت منذ أبريل 2016، ومازال لمدة سنتين ونصف السنة يلعب خارج ملعبه لأسباب غير معلومة.