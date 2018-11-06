الكويت توقف الرحلات الجوية بسبب الطقس السيئ

أوقفت الخطوط الجوية الكويتية، رحلاتها، اليوم الثلاثاء؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد على مدار الأيام الماضية.



وقالت الخطوط الجوية الكويتية، في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"،: "حرصا على سلامة موظفينا وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء الكويتي؛ فقد تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي، واعتبار اليوم الثلاثاء عطلة رسمية".



وتابع البيان: "يجري استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد نظرًا لسوء الأحوال الجوية".



وشهدت الكويت طيلة الأيام الثلاثة الماضية موجة عنيفة عن الأمطار والرياح القوية والسيول الجارفة، أسفرت عن وقوع حوادث طرق وخسائر مادية دون وقوع إصابات بشرية.

