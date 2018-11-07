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سيارات

جمارك الإسكندرية تفرج عن 11.414 ألف سيارة خلال أكتوبر

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:35 ص
محمد يحيي
أفرجت جمارك الاسكندرية خلال أكتوبر الماضى عن 11.414 ألف سيارة نقل وملاكي و أجرة و قطع غيار بـ 3.7 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية، أن إجمالي الإيرادات الجمركية المحصلة علي 1.2 مليار جنيه، وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية و أغادير و التركية بنحو 688.742 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم الإفراج عن 9633 سيارة ملاكي خلال الفترة المذكورة بقيمة 2.4 مليار جنيه، تم تحصيل رسوم جمركية وضريبية منها بـ954.8 مليون جنيه ووصول الرسوم المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير بـ627 مليون جنيه.

وتم الافراج عن 807 سيارات نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بـ659.3 مليون جنيه، تم تحصيل رسوم جمركية وضريبية منها بـ 125.214 مليون جنيه و اعفاء رسوم جمركية بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية و أغادير بـ 43 مليون جنيه.

وأفرج المنفذ الجمركي عن 974 رسالة قطع غيار سيارات بـ 682.6 مليون جنيه، منها رسوم ضريبية وجمركية محصلة بـ 90.43 مليون جنيه.ووصول جملة الرسوم الجمركية المعفاة من اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية و اغادير بلغت 18.743 مليون جنيه.


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