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منوعات

حادث سير بشع ينهي حياة سائق موتوسيكل.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:49 م
صدى البلد
كريم جمال
نشر موقع لايف ليك المعني بمقاطع الفيديو الصادمة والنادرة مقطع فيديو، يظهر لحظة مصرع سائق دراجة نارية بعدما دهسته سيارة فى حادث سير بشع.

والتقطت كاميرا مثبتة بسيارة تسير أمام الدراجة النارية، وأظهرت سيارة تحاول التخفيف من سرعتها لعدم دهس سائق الدراجة النارية، ولكن سوء الحظ دفع سيارة أخري اصطدمت بها من الخلف.

وكان نصيب سائق الدراجة الدهس، ثم مرت عليه السيارة لتدهسه تمامًا وتنهي حياته فى ثوان معدودة، بأحد الطرق السريعة فى مدينة هونج كونج الصينية.

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