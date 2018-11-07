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رياضة

مجدي عبد الغني يلوم أجيري على استبعاد اللاعبين صغار السن.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:03 ص
أجيري
أجيري
محمد رشاد
وجه مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اللوم، إلى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على استبعاد بعض اللاعبين المميزين بالدوري من صغار السن.

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اللاعبين الصغار ما زالت أمامهم فرصة الانضمام لمنتخب مصر، وبالتاكيد أجيري يتابع كل العناصر المميزة.

وواصل أنه عندما كان لاعبا؛ انضم لمنتخب مصر بعد نهاية مسيرة جيل كامل، حيث كان يلعب ضمن جيل جديد للفريق القومي.
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