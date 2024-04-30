نفس التصميم القديم مع مواصفات حديثة وأسعار زمان..Nokia تكشف عن أحدث هواتفها

تستعد شركة HMD لإعادة ابتكار هاتف نوكيا الكلاسيكي آخر - هاتف نوكيا 3210 - وعرضت تشويقًا في حدث أقيم في كينيا (كان الحدث مخصص لهاتف HMD Pulse الثلاثي الذي يحمل علامتها التجارية الخاصة) هناك بعض الأشياء التي يجب النظر إليها، ولكن دعنا نبدأ بالكلاسيكي.

على الرغم من أنه لا يتمتع بالمكانة الأسطورية التي يتمتع بها خليفته، الهاتف الموقر نوكيا 3310، إلا أن إطلاق هاتف 3210 لا يزال علامة فارقة بالنسبة للشركة الفنلندية. تم الكشف عنه في عام 1999، وكان هذا أول هاتف في السوق العامة بهوائي داخلي.

لسوء الحظ، لا يبدو هاتف نوكيا 3210 (2024) المصور مطلقًا مثل الأصل، فالتصميم أقرب كثيرًا إلى هاتف نوكيا 6310 (2024) المعاد تصميمه مرة أخرى. لكي نكون منصفين، تصف شركة HMD نفسها الطراز الجديد بأنه "اقتران بين التصميم الحديث والواجهة الرجعية". ومثل الأصل إلى حد كبير، يتميز الهاتف بلعبة الثعبان.

كما شاركت HMD أيضًا صورة تظهر ثلاثة هواتف مميزة، بدون إرث كبير - نوكيا 215 4G ونوكيا 225 4G ونوكيا 235 4G. تم تسريب الهاتف الأوسط مؤخرًا، لكن الآخران جديدان. لقد تم استخدام اسم "نوكيا 215" مرتين من قبل - مرة في عام 2015 ومرة أخرى في عام 2020. ومع ذلك، فإن اسم "نوكيا 235" هو اسم جديد تمامًا.

نفس التصميم القديم مع مواصفات حديثة..Nokia تكشف عن أحدث هواتفها

تعطي الصورة بعض التفاصيل الأساسية - كلا الهاتفين 215 و 235 يحتويان على شاشات IPS مقاس 2.8 بوصة، لكن الهاتف 235 يحتوي على كاميرا 2 ميجابكسل، بينما يفتقر الهاتف 215 إلى كاميرا. يحتوي هاتف 225 على شاشة LCD أصغر بحجم 2.4 بوصة وكاميرا 2 ميجابكسل.

شيء آخر يجب ملاحظته - يوجد الآن شعار HMD في الأسفل، وليس مجرد شعار نوكيا.

كما ذكرنا، تم عرض هذه الصور في حدث HMD وتمت إعادة نشرها على X - وقد اختفت هذه المنشورات الآن، لذلك يبدو أن HMD ليست مستعدة تمامًا للكشف عن هواتفها الجديدة المميزة حتى الآن.