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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وباء جديد يطرق أبواب أمريكا بعد حملات لفحص اللحوم.. ما القصة

صدى البلد

قالت الحكومة الأمريكية يوم الاثنين إنها تجمع عينات من اللحم المفروم من متاجر البيع بالتجزئة في الولايات التي تشهد تفشي أنفلونزا الطيور في أبقار الألبان لفحصها، لكنها تظل واثقة من أن إمدادات اللحوم آمنة. 

ويسعى المسؤولون الفيدراليون إلى التحقق من سلامة الحليب واللحوم بعد التأكد من إصابة 34 قطيعاً من الأبقار الحلوب في تسع ولايات منذ أواخر مارس، وفي شخص واحد في تكساس.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية إن المخاطر الصحية العامة بشكل عام منخفضة، ولكنها أعلى بالنسبة لأولئك الذين يتعرضون للحيوانات المصابة.

ويعتقد العلماء أن تفشي المرض أكثر انتشارا في الأبقار مما تم الإبلاغ عنه رسميا استنادا إلى نتائج وجود جزيئات فيروس H5N1 في حوالي 20% من عينات الحليب.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة إن النتائج الأولية لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أظهرت أن البسترة قتلت فيروس أنفلونزا الطيور في الحليب.

قالت الحكومة الأمريكية يوم الاثنين إنها تجمع عينات من اللحم المفروم من متاجر البيع بالتجزئة في الولايات التي تشهد تفشي أنفلونزا الطيور في أبقار الألبان لفحصها، لكنها تظل واثقة من أن إمدادات اللحوم آمنة.

 ويسعى المسؤولون الفيدراليون إلى التحقق من سلامة الحليب واللحوم بعد التأكد من إصابة 34 قطيعاً من الأبقار الحلوب في تسع ولايات منذ أواخر مارس، وفي شخص واحد في تكساس. 

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية إن المخاطر الصحية العامة بشكل عام منخفضة، ولكنها أعلى بالنسبة لأولئك الذين يتعرضون للحيوانات المصابة.

بدأت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الاثنين في مطالبة الأبقار الحلوب بإجراء اختبار سلبي لأنفلونزا الطيور قبل نقلها عبر حدود الولاية حيث يسعى المسؤولون لاحتواء الفيروس. 

قالت الوزارة في نهاية هذا الأسبوع أن الاختبار غير مطلوب للأبقار التي يتم شحنها عبر خطوط الولاية مباشرة إلى مرافق الذبح من الحظائر التي يتم بيعها فيها.

 تحتاج هذه الماشية فقط إلى وثائق تثبت فحصها من قبل طبيب بيطري. وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إنها تقوم بفحص كل حيوان قبل ذبحه، ويجب على جميع جثث الماشية اجتياز التفتيش بعد الذبح لدخول الإمدادات الغذائية البشرية.

 وتقوم وزارة الزراعة الأمريكية الآن أيضًا بجمع عينات من عضلات لحم البقر في منشآت ذبح أبقار الألبان التي تم الحكم عليها لتحديد وجود جزيئات فيروسية، وفقًا للبيان. 

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن أي اختبارات PCR إيجابية لعينات البيع بالتجزئة أو الذبح سيتم تقييمها بحثًا عن الفيروس الحي.

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