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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلاب فلسطينيون يطردون المبعوث الألماني من متحف بالضفة الغربية| فيديو

طلاب فلسطينيون يطردون
طلاب فلسطينيون يطردون المبعوث الالماني من متحف بالضفة

طرد حشد من الطلاب الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، المبعوث الألماني لدى السلطة الفلسطينية من متحف فلسطيني؛ بسبب دعم بلاده لإسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، خلال زيارة إلى متحف فلسطين في الضفة الغربية، الذي يقع في مبنى جامعة بيرزيت، على بعد حوالي 10 كيلومترات (ستة أميال) شمال رام الله، سخر مجموعة من الطلاب من الدبلوماسي البرليني، أوليفر أوكزا ، وهم يصرخون "اخرج" وأجبروه على العودة إلى سيارته بينما يركض حشد من الناس وراءه.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" الطلاب وهم يلقون أشياء على السيارة أثناء خروجها من المبنى.

https://twitter.com/mujahedmoflh/status/1785238079743074630

 

 

https://twitter.com/ytirawi/status/1785241104729702581?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1785241104729702581%7Ctwgr%5E905e20c4a45ac1160ff7be886c0e72ba24a50b9f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fliveblog_entry%2Fgerman-envoy-chased-from-west-bank-museum-by-palestinian-student-mob%2F

وتعتبر ألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل في أوروبا.

وكان رئيس الوزراء الألماني، أولاف شولتز، الأول من بين عدد من القادة الغربيين الذين قاموا بزيارات تضامنية في الأيام التي تلت هجوم حماس في 7 أكتوبر، وتدخلت برلين نيابة عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية لدحض دعوى جنوب أفريقيا بارتكاب إسرائيل "الإبادة الجماعية" في غزة.

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