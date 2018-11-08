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مصطفى الفقي يكشف السبب الرئيسي في الإساءة لنظام مبارك ..فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:10 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
هاني حسين
قال مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن أهم أسباب الإساءة إلى نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أنه فتح نافذة الحريات دون أن يرد على الانتقادات.

وأضاف "الفقي"، في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "عندما كنت أعمل لدى مبارك كان يلبس النظارة، ويقرأ الجرائد، فيضع علامات على بعض الأخبار، ثم يكتشف أن 80% منها غير صحيح، وكانت هناك انتقادات توجه للدولة والرد عليها سيكون مقنعًا، ولكن الدولة كانت عازفة عن الرد على الانتقادات".

وتابع: "السنوات الأولى بعد ثورة 25 يناير كان بها إهدار زمني طويل وإهدار للطاقات البشرية وكانت تسود حالة من الانفلات الأمني".

واستطرد: "لابد من احترام سيادة الدولة وهيبتها، وأن يشعر الجميع أن القانون يسود على الجميع"، مضيفًا: "أنا مش من دراويش ثورة يوليو ولكن من المؤمنين بإيجابياتها، وعواطفي مع عبد الناصر، وعقلي مع السادات".

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