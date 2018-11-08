وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف يطلقون الجمعة حملة رسول الإنسانية

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق حملة رسول الإنسانية للتعريف بسماحة الإسلام وسماحة أخلاق سيد الأنام نبينا محمد ( عليه الصلاة والسلام ) والتى تنظمها الوزارة يوم غد الجمعة.

وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم الخميس - إن وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ونقيب السادة الأشراف السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الشيخ عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب سيؤدون صلاة الجمعة الموافقة الأول من ربيع الأول ١٤٤٠ هـ ،بمسجد ابن عطاء الله السكندري تزامنا مع إطلاق حملة رسول الإنسانية .

من جانب اخر أكد الشيخ عبد الهادي القصبي انضمام مشيخة الطرق الصوفية لهذه الحملة التي تبنتها وزارة الأوقاف ، واصفا إياها بأنها حملة مباركة لخدمة السيرة النبوية العطرة لسيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وبيان مكارم أخلاقه وأخلاق رسالته السمحة الغراء .

وفي إطار الخطة الدعوية المستقبلية لوزارة الأوقاف ، اجتمع مسؤولو المديريات الإقليمية مع مديري الإدارات الفرعية لتكثيف المرور والمتابعة على الأنشطة الدعوية ، ولمتابعة الاستعداد لحملة رسول الإنسانية التى تطلقها الوزارة بداية من شهر ربيع الأول والتأكيد على أن الخطاب الديني الصحيح هو الذي يعالج قضايا المجتمع، ويأخذ بيد الإنسان إلى ما فيه استقرار الفرد والمجتمع وأمنه وأمانه.

وجاء في بيان الوزارة ، أن الوطنية لا تنفك عن التدين الصحيح ، وكل ما يؤدي إلى الهدم والتخريب هو خيانة للدين والوطن، إذ إننا مؤتمنون على ما يحقق الصالح العام ومصلحة الوطن ، كما أن بناء الإنسان علميا وسلوكيا واجتماعيا مسؤولية دينية ووطنية ، فالفترة المقبلة فترة تسابق زمني في البناء والتعمير.





