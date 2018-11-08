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حوادث

السجن 10 سنوات لعامل وأبنائه لقتلهم جارهم بالشرقية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وائل شاهين
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عامل و4 أبنائه لاتهامهم بقتل جارهم بسبب خلافات بينهم، بقرية القطاوية التابعة لمركز أبوحماد.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين طارق عبد السلام النفراوي، ومحمد سراج الدين، وسكرتارية فيلبس صبحي.

تعود أحداث القضية لعام 2015 عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث المباحث الجنائية، يفيد بتلقى مركز شرطة أبو حماد بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية القطاوية التابعة لدائرة المركز، استخدم فيها الطرفان الحجارة والشوم.

وبالانتقال تبين مصرع "أحمد محمد سرحان" 40 سنة- عامل بمصنع بالعاشر من رمضان، متأثرًا بإصابته للاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة "كوريك"،وتبين وجود خلافات سابقة، وتعدى الطرف المتهم بالقتل وهم "محمد إ. س.أ"، وشهرته شحتة الأسود وأبنائه "أشرف، وبشير، ورجب، وعلى" على زوجة القتيل بالضرب، وتحرر محضر قبل أن تتجدد الخلافات التى وصلت لوقوع جريمة القتل بعد اقتحام المتهمين منزل المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب .

وتمكن ضباط مباحث المركز من السيطرة على الموقف وضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة التى تولت التحقيق وأحالت المتهمين للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.
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