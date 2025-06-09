بعد فشل محاولات الهلال.. ريال مدريد يمدد عقد فينيسيوس في هذا الموعد

كشف تقرير صحفي، عن موعد تمديد نادي ريال مدريد الإسباني، عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكان الهلال السعودي حاول ضم فينيسيوس لمدة 5 مواسم، بعقد سنوي 200 مليون يورو، إلا أن الجناح البرازيلي، اختار الاستمرار في ريال مدريد.

موعد إعلان تمديد عقد فينيسيوس

وذكرت صحيفة “آس”، الإسبانية، أن ريال مدريد سيمدد عقد فينيسيوس بعد بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد أن تم الاتفاق على جميع التفاصيل.

وأضافت أن فينيسيوس سيمدد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2030 ، أي لمدة أطول بثلاث سنوات من عقده الحالي، سيكسب البرازيلي 100 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة. بمتوسط ​​20 مليون يورو صافي لكل موسم، أي 5 ملايين يورو أكثر من راتبه الحالي.

وتابعت أن فينيسيوس سيصبح اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، متقدمًا على مبابي، ومع ذلك، فإن الفرنسي الذي يكسب 15 مليون يورو سنويًا، يضيف إلى راتبه مكافأة التوقيع الضخمة التي وقع عليها لوصوله في صفقة انتقال مجانية.