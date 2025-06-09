أمير هشام: نونو مينديش نجم الموسم مع باريس سان جيرمان والمنتخب البرتغالي

شارك الإعلامي أمير هشام منشوراً بشأن نونو مينديش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"نونو مينديش تألق هذا الموسم وأغلق كل مفاتيح اللعب الهجومية أمامه

توج جهوده بثلاثية تاريخية مع باريس سان جيرمان وبطولة دوري الأمم الأوروبية مع البرتغال ".

وكان قد أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صباح اليوم الثلاثاء، تعاقده مع البرتغالي نونو مينديش نهائيا، حتى عام 2026.

وطبّق نادي باريس سان جيرمان، خيار بند الشراء في عقد الظهير الأيسر البرتغالي بعدما لعب في صفوفه لموسم على سبيل الإعارة من سبورتنج لشبونة مع أحقية الشراء نظير 40 مليون يورو، تكلل بالنجاح.

يأتي ذلك بعد تألقه مع سان جيرمان ومشاركته في تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم مع تقديمه لمستوى فني قوي.

وخاض الدولي البرتغالي البالغ 19 عاما، 37 مباراة مع فريق باريس سان جيرمان، في الموسم الماضي الذي توّج به فريقه للمرة العاشرة في تاريخه.