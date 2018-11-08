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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يواصل تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:52 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استمرار تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية، بعد قراره بمد العمل فى تلقى تلك الإخطارات ورسوم التراخيص لمدة أسبوعين، على أن تنتهي يوم الأحد 18 نوفمبر الجاري.

وأكد المجلس أن المواقع الإلكترونية التابعة للجامعات أو غيرها من المؤسسات البحثية ومؤسسات المجتمع المدني يتم الترخيص لها وتقسيط الرسوم المقررة على خمس سنوات بحد أدنى عشرة آلاف جنيه سنويا.

وقال أحمد سليم أمين عام المجلس إن قرار مد مهلة تلقي طلبات تراخيص المواقع الإلكترونية، جاء لمنح فرصة للمواقع الإلكترونية لتقنين أوضاعها.

جدير بالذكر أن المجلس بدأ تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية من يوم21 أكتوبر الماضى، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.
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