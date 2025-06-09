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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير الهند: شراكة استراتيجية مع مصر.. واستثمارات مرتقبة بـ10 مليارات دولار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد سفير الهند لدى القاهرة، سوريش ك. ريدي، على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مصر والهند، واصفًا إياها بأنها "ثرية وعميقة"، وتحظى بإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

سفير الهند: نعمل على ربط شركات التكنولوجيا الهندية بمصر والانطلاق نحو الأسواق العالمية
قال السفير الهندي لدى القاهرة، سوريش ك. ريدي، في حوار خاص مع برنامج "العالم شرقا" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر تمثل محورًا استراتيجيًا يربط بين قارات عدة، موضحًا أن موقعها الجغرافي يجعلها بوابة مثالية للوصول إلى إفريقيا، وأوروبا، والولايات المتحدة، مما يشجع الشركات الهندية على التوسع من خلالها نحو الأسواق العالمية.

 الاقتصاد المصري ديناميكي ويجذب المستثمرين الهنود

وأشار السفير خلال لقائه في برنامج "العالم شرقا" على قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بديناميكية عالية، تجذب مزيدًا من الاستثمارات، مؤكدًا أن الهند، بصفتها دولة رائدة في التكنولوجيا، ترى مصر شريكًا استثماريًا واعدًا.

سفير الهند: متفائلون بالاستثمار في مصر ونحتفل باليوغا في 21 يونيو
 قال سوريش ك. ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، إنه قام بزيارة قصيرة جدًا إلى الإسكندرية نهاية الأسبوع الماضي، حيث أتيحت له الفرصة للقاء عدد من رجال الأعمال.

وأوضح خلال لقاء خاص مع الدكتور منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية: "لم يكن لدي الوقت الكافي للقاء الجميع، ولكن ما أسعدني للغاية هو أن جميع رجال الأعمال الذين التقيتهم كانوا متفائلين جدًا بمستقبل مصر، وبقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية الحرة، كما أعربوا عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية التي تُسهم اليوم في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد".

وأشار السفير إلى أن رجال الأعمال الذين التقاهم عبّروا عن قناعة مشتركة بأن الوقت الحالي هو الأنسب لقدوم المزيد من الشركات الهندية إلى منطقة التجارة الحرة، خاصةً بهدف إنشاء مصانع جديدة، مؤكدًا: "سأعمل على بعض من هذه الأفكار خلال الفترة المقبلة".

الهند ومصر: تعاون استثماري وثقافي متجذر وآفاق واعدة للمستقبل
في لقاء خاص ضمن برنامج "العالم شرقًا" الذي تقدمه الإعلامية د. منى شكر على قناة القاهرة الإخبارية، كشف سفير الهند في القاهرة، سوريش ك. ريدي، عن تفاؤله الكبير بمستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين بلاده ومصر، مشيرًا إلى عمق الروابط الثقافية والإنسانية بين الشعبين، وتزايد شعبية رياضة اليوغا في المجتمع المصري.

تفاؤل هندي بالاستثمار في مصر: فرص واعدة وأرضية اقتصادية خصبة

أوضح السفير ريدي أنه قام بزيارة قصيرة إلى محافظة الإسكندرية نهاية الأسبوع الماضي، حيث التقى بعدد من رجال الأعمال المصريين. ورغم ضيق الوقت، أعرب عن سعادته الشديدة بالتفاؤل الذي لمسه لدى هؤلاء المستثمرين تجاه مستقبل الاقتصاد المصري.

سفير الهند: شراكة استراتيجية مع مصر واستثمارات مرتقبة بـ 10 مليارات دولار
قال سوريش ك. ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، إن مصر والهند تجمعهما اليوم شراكة استراتيجية مميزة للغاية، واصفًا هذه الشراكة بأنها "ثرية وعميقة" وتأتي تحت إشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأضاف، خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهند استثمرت بالفعل أكثر من 4 مليارات دولار في مصر، وأسهمت الشركات الهندية في توفير أكثر من 38 ألف فرصة عمل، موضحًا: "الشركات الهندية توظف حوالي 38 ألف شخص في مصر، لكنني أعتقد أن هذا العدد لا يزال محدودًا، ونمتلك القدرة على زيادته، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي المتسارع للهند".

سوريش ك سفير الهند عمق الشراكة الاستراتيجية مصر والهند

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