سفير الهند: متفائلون بالاستثمار في مصر ونحتفل باليوغا في 21 يونيو

قال سوريش ك. ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، إنه قام بزيارة قصيرة جدًا إلى الإسكندرية نهاية الأسبوع الماضي، حيث أتيحت له الفرصة للقاء عدد من رجال الأعمال.

وأوضح خلال لقاء خاص مع الدكتور منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية: "لم يكن لدي الوقت الكافي للقاء الجميع، ولكن ما أسعدني للغاية هو أن جميع رجال الأعمال الذين التقيتهم كانوا متفائلين جدًا بمستقبل مصر، وبقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية الحرة، كما أعربوا عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية التي تُسهم اليوم في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد".

وأشار السفير إلى أن رجال الأعمال الذين التقاهم عبّروا عن قناعة مشتركة بأن الوقت الحالي هو الأنسب لقدوم المزيد من الشركات الهندية إلى منطقة التجارة الحرة، خاصةً بهدف إنشاء مصانع جديدة، مؤكدًا: "سأعمل على بعض من هذه الأفكار خلال الفترة المقبلة".

وتابع قائلًا: "مصر والهند حضارتان عريقتان، ولدينا تواصل ثقافي وإنساني قوي بين الشعبين، أنتم تدركون جيدًا العلاقة التاريخية بين المهاتما غاندي وسعد زغلول، كما أن لدينا أحد أقدم المراكز الثقافية الهندية في مصر".

واختتم السفير حديثه معربًا عن سعادته بـ"شعبية رياضة اليوغا المتزايدة في مصر"، قائلًا: "نحتفل قريبًا باليوم العالمي لليوغا في 21 يونيو، وندعو جمهوركم وجميع المهتمين إلى الانضمام إلينا في احتفالية اليوغا التي ستُقام في حديقة الحرية".