سفير الهند: نعمل على ربط شركات التكنولوجيا الهندية بمصر والانطلاق نحو الأسواق العالمية

أكد السفير الهندي لدى القاهرة، سوريش ك. ريدي، أن مصر تمثل محورًا استراتيجيًا يربط بين قارات عدة، موضحًا أن موقعها الجغرافي يجعلها بوابة مثالية للوصول إلى إفريقيا، وأوروبا، والولايات المتحدة، مما يشجع الشركات الهندية على التوسع من خلالها نحو الأسواق العالمية.

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الاقتصاد المصري ديناميكي ويجذب المستثمرين الهنود

أشار السفير خلال لقائه في برنامج "العالم شرقا" على قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بديناميكية عالية، تجذب مزيدًا من الاستثمارات، مؤكدًا أن الهند، بصفتها دولة رائدة في التكنولوجيا، ترى مصر شريكًا استثماريًا واعدًا.

الشباب ركيزة للتعاون التكنولوجي بين البلدين

أوضح ريدي أن وجود نسبة كبيرة من الشباب في كل من مصر والهند يوفر أرضية مشتركة لتعزيز الابتكار والتكيف مع التطورات التكنولوجية، مؤكدًا وجود أكثر من 100 ألف شركة ناشئة في الهند يمكن أن تتعاون مع نظيراتها المصرية.

خطة لربط القطاع الخاص والانطلاق من مصر نحو العالم

اختتم السفير تصريحاته بالتأكيد على أن ربط شركات التكنولوجيا الخاصة بين البلدين يمثل أولوية، مشيرًا إلى أن خطته المستقبلية تركز على التعاون في مجالات الاستثمار والتدريب، والانطلاق المشترك من مصر إلى السوق العالمية.