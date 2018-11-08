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أصل الحكاية

إنسانيات الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم.. كرم المذيعة رضوى حسن وفتاة غانية وغسان أبو علي.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:56 م
صدى البلد
محمد أبو ليلة

بعد ساعات من انتهاء منتدى شباب العالم في نسخته الثانية الذي امتد على نحو ثلاثة أيام بمدينة شرم الشيخ وحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت المواقف الإنسانية التي قام بها الرئيس السيسي حاضرة في تغطية وسائل الإعلام.


ذلك المنتدى الذي شهد نقاشًا فى عدد من الموضوعات الهامة التى تخص الشباب المصرى بشكل خاص، والشباب على مستوى العالم بشكل عام، وخرج المنتدى فى حفله الختامى بعدد من التوصيات.
إنسانيات الرئيس السيسي

تكريم الفتاة الغانية

كانت هناك لفتة إنسانية للرئيس السيسي عندما ذهب من أعلى منصة تسليم الجوائز ليسلم الفتاة الغانية فريدة بيدوي جائزتها، كما أصر على أن يعيدها بالكرسي المتحرك إلى مكانها، ثم اصطحاب غسان أبو على المكرم بالكرسي المتحرك، أمام الجمهور، لتضج القاعة بالتصفيق.
إنسانيات الرئيس السيسي

تكريم رضوى حسن

وكان من بين المكرمين أيضاً المذيعة ببرنامج  السفيرة عزيزة رضوى حسن، التي فقدت بصرها بعد ولادتها بأيام بسبب خطأ طبى، واستطاعت على الرغم من ذلك مواصلة حياتها، وتحقيق حلمها الذى طالما حلمت به وهو أن تصبح مذيعة، ودخلت مدرسة خاصة بالمكفوفين، ونجحت في الثانوية العامة بنسبة 98.2%، وكانت من الأوائل على الجمهورية ثم التحقت بكلية الإعلام وتخرجت فيها.


وكرمها السيسي كواحدة من أصحاب الريادة من ذوي الإعاقة خلال الحفل الختامي عن مشاركتها فى المنتدى.


وقالت رضوى في تصريحات سابقة لـ صدى البلد إنها من شباب البرنامج الرئاسى المنظمين لمنتدى شباب العالم المقام فى شرم الشيخ،  وأن إدارة المنتدى رشحتها لإدارة جلسة عن تقليص الفجوة فى سوق العمل، مضيفة: "استطعت إدارة الندوة بنجاح بمساعدة شباب فريق البرنامج الرئاسى، حيث قامت بعمل جلسات لجمع المعلومات عن الموضوع والحضور.

إنسانيات الرئيس السيسي

كما أكدت أنها سعيدة بتكريم الرئيس ومقابلة السيدة الأولى إنتصار السيسى التى أشادت بموضوع الجلسة ورحبت بوجود هذه النماذج الشبابية الفعالة.


مواقف أخرى للسيسي

ولم تكن هذه التكريمات هي المواقف الإنسانية الأولى للرئيس السيسي ففي العام الماضي، استوقف شاب يجلس على كرسي متحرك، الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مغادرته قاعة المؤتمر الدورى الرابع، عقب انتهاء جلسة الإصلاح الاقتصادى، ودار حديث قصير بين الشاب والسيسى، حيث انحنى الرئيس للشاب ووضع يده على كتفه للاستماع له عن قرب.

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