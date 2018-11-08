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رياضة

فوتبول ليكس تنشر تسريبات لـ باريس سان جيرمان تتهمه بالعنصرية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:35 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق داخلي في اتهامات موجهة إليه، باتباع تصنيف عرقي للاعبين الشبان خلال عملية البحث عن مواهب لضمها إلى صفوفه.

وقال مصدر في النادي الفرنسي لوكالة فرانس برس: "لقد فتحنا تحقيقا داخليا" إثر معلومات نشرها موقع "ميديا بارت" الاستقصائي الفرنسي، واستند فيها إلى جزء من تسريبات "فوتبول ليكس" التي بدأت مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية نشرها الأسبوع الماضي.

وبحسب "ميديا بارت"، قام القسم المكلف بالبحث عن المواهب الجديدة في النادي، بإعداد بيانات عن اللاعبين الشبان تتضمن تصنيفا عرقيا لهم، والإشارة إليهم على أساس عنصري.

وأقر المصدر لفرانس برس، بوجود وثائق من هذا النوع، علما بأن هذه الممارسة تعد غير قانونية في فرنسا للإعداد الإختيارات علي هذا الأساس.

ونقل الموقع عن "سيرج فورنييه" الكشاف الذي تولى تقييم أداء اللاعب جبوهو في نوفمبر 2013، قوله بدلا من القول إنه فرنسي، كان يجب القول إنه أبيض.

وأضاف: "باريس سان جيرمان لم يكن يريد منا استقطاب لاعبين مولودين في إفريقيا، لأنه لا يمكن التأكد فعلا من تاريخ ميلادهم".

وانضم اللاعب المولود في ساحل العاج، إلى صفوف نادي رين الفرنسي، علمًا بأنه يدافع عن ألوان المنتخب الفرنسي للشباب.

وأعادت هذه القضية التذكير بقضية مشابهة كشفها موقع "ميديا بارت" في 2010، وتعود لنقاش حول الحصص العرقية في الفئات العمرية للأندية، وأشار الموقع في حينه إلى أن المسؤولين عن كرة القدم المحلية، كانوا يعتقدون بوجود الكثير من السود والعرب، وليس ما يكفي من الفرنسيين.
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