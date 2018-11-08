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حوادث

اختطاف أمين شرطة على يد مسلحين فى قنا وإطلاق سراحه بعد علقة ساخنة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:48 م
اختطاف - ارشيفيه
اختطاف - ارشيفيه
يوسف رجب
اختطف مسلحون، أمين شرطة بمركز شرطة دشنا، أثناء عودته فى سيارة أجرة من عمله إلى منزله بقرية الحراجيه، وتركوه بعد ساعه ملقيا فى الزراعات بحالة إعياء.

تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا بقيام مسلحين باختطاف الحسيني.م أمين شرطة بالقرب من قريته الحراجيه وفروا هاربين إلى زراعات القصب وتركوه بعد ساعه بعدما انهالوا عليه بالضرب.

تبين من التحريات الأمنية، أن أمين الشرطة أمسك بأحد اللصوص أثناء قيامه بسرقة الزراعات من قطعة أرض يمتلكها بقرية الحراجيه وقدم ضده بلاغا، وهو ما جعل أقارب اللص يقومون بتهديد أمين الشرطة والتربص به بعد ذلك، إلا أن جاءت فرصه مناسبه للانتقام، فقاموا باختطاف المجنى عليه أثناء استقلاله سياره أجرة قادمًا من عمله، إلى زراعات القصب وتعدوا عليه بالضرب، وتركوه بعدها فى حالة إعياء شديد، وهو ما استدعى نقله إلى مستشفى دشنا المركزى.
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