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رياضة

تعرف على نتائج مباريات افتتاح الجولة التاسعة من الدوري السعودي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
أحمد هاني
انطلقت اليوم الخميس، الجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بثلاث مواجهات، انتهت كلها بالتعادل.

الباطن × الفتح:
المباراة الأولى جمعت بين الباطن والفتح، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلًا منهما، حيث تقدم خليل بنجورا للفتح بالدقيقة 45، قبل أن يضيف زميله منصور حمزي الهدف الثاني بالدقيقة 47.

وتمكن فهد الجهني أن يقلص الفارق للباطن بالدقيقة 56 من زمن المباراة، قبل أن يتعادل ياسين حمزة بهدف للباطن في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

الفيصلي × الشباب:
واستضاف الفيصلي نظيره الشباب، حيث انتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي بدون أهدف، باللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة المجموعة الرياضية.

أحد × الحزم:
وتعادل أحد مع ضيفه الحزم بثلاثة أهداف لكل فريق، حيث تقدم محمد الصعيري بالهدف الأول في الدقيقة 7، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 11، وقلص لوكاس ريبامار النتيجة بهدف لأحد في الدقيقة 21.

وتعادل حسين عبد الغني لأحد من ركلة جزاء في الدقيقة 62، قبل أن يسجل الصعيري الهدف الثالث له ولفريقه الحزم بالدقيقة 72 "هاتريك"، ولكن ريبامار رفض أن يخسر فريقه، وتعادل في الدقيقة 94 من ركلة جزاء لأحد.

وبذلك يرفع الشباب رصيده للنقطة 16 في المركز الرابع، وأيضًا الفيصلي للنقطة 11 في المركز الثامن، ثم الفتح تاسعة برصيد 10 نقاط، والحزم العاشر برصيد 9 نقاط، الباطن الثاني عشر برصيد 8 نقاط، وأحد في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.












تعرف على نتائج مباريات افتتاح الجولة التاسعة من الدوري السعودي
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